В Апатитах открыт новый центр технической поддержки «БЕЛАЗ»

14 ноября состоялось торжественное открытие нового центра технической поддержки крупногабаритной в городе Апатиты. Знаковое событие подчёркивает сотрудничество между правительством Мурманской области и Республикой Беларусь и является важным шагом в укреплении промышленного потенциала региона.

«В рамках взаимовыгодного партнёрства в 2023 году во время визита в Мурманскую область премьер-министра Республики Беларусь Головченко Романа Александровича и представителей предприятий Республики Беларусь между правительством Мурманской области и ОАО «БЕЛАЗ» было заключено соглашение о сотрудничестве. И уже сегодня открыт центр технической поддержки «БЕЛАЗ», что является показателем нашего сотрудничества», – отметила Светлана Панфилова.

Новый центр, оснащённый современным диагностическим оборудованием и высококвалифицированным персоналом, значительно улучшит обслуживание наших клиентов, сократит время простоев техники и обеспечит максимальную эффективность работы горнодобывающих предприятий региона.

«Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам компании за их труд и преданность делу, которые были вложены в реализацию этого проекта. Пусть дальнейшая деятельность ОАО «БЕЛАЗ» будет наполнена новыми достижениями и успехами, а также новыми проектами, которые будут способствовать развитию как компании, так и всего региона!», – сказала Светлана Панфилова.

Открытие региональных Центров технической поддержки открывает прямой доступ конечным пользователям к фирменному сервису «БЕЛАЗ», позволяет обеспечить эффективную и бесперебойную работу карьерной техники и повысить экономическую эффективность ее эксплуатации, а также производственные показатели предприятий, сократить транспортные расходы пользователей крупногабаритной техники, а также снизить стоимость оказания сервисных услуг.

«Сегодня мы открыли центр технической поддержки в Мурманской области. Порядка 300 единиц техники эксплуатируется в данном регионе. И, безусловно, любая, даже качественная и надёжная, техника требует соответствующего обслуживания, которое должно производиться своевременно и в короткие сроки. Мы работаем для того, чтобы наш клиент был абсолютно удовлетворён, повышал эффективность от эксплуатации нашей техники – и это задача номер один для нас. Сотрудничество с Мурманской областью будем продолжать и наращивать», – сказал генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в ходе мероприятия компания ОАО «БЕЛАЗ» подписала соглашение с АО «Карельский окатыш» о намерениях по поставке 8 карьерных самосвалов модели «БЕЛАЗ-75313» с грузоподъёмностью 240 тонн в 2024-2025 годах. Кроме того, ООО «АВТОТЕХИНМАШ» заключило соглашение с АО «Олкон» о намерении по обслуживанию и ремонту карьерной техники производства «БЕЛАЗ» с грузоподъёмностью 130 тонн.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/