В Апатитах открыта вторая модельная библиотека – четырнадцатая в Мурманской области

После модернизации и оснащения по модельному стандарту в Апатитах вновь открылась любимая горожанами Библиотека семейного чтения. Мероприятие было приурочено к празднованию 56-летия города.

Оснащение библиотек региона по модельному стандарту – важная часть реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Её цель – трансформировать культурные учреждения страны в современные центры, где можно интересно провести время, получить новые знания, поработать, поучиться и бесплатно посетить цифровые ресурсы. Всего к 2024 году планируется открыть порядка 800 таких объектов.

В нашем регионе модельные библиотеки уже открыты в большом числе муниципалитетов. Причём пространства создаются не только в крупных городах, но и в отдалённых населённых пунктах и селах, где зачастую нет других учреждений культуры.

Для Апатитов открытая модельная библиотека стала уже вторым подобным объектом в городе. Библиотека расположена в отдаленном микрорайоне Старые Апатиты и является единственным в микрорайоне учреждением культуры, поэтому её отличительной особенностью является многофункциональность. Кроме того, в ней есть музыкальная зона с электронной ударной установкой, акустическими и электрогитарами, синтезатором, молодёжь может провести время за современными настольными играми, игровыми приставками, аэрохоккеем и настольным футболом. А ещё в учреждении работает уникальная музейная экспозиция «Так начинался город».

В результате модернизации созданы комфортные условия для самых разнообразных занятий – чтения, общения, учёбы, работы, игры и творчества. В основе концепции лежит идея «тёплого дома» – в холле можно выбрать книгу на стеллажах буккроссинга или выпить чашку кофе, расположившись на удобных скамейках.

На первом этаже представлены книги на любой вкус, которые можно читать в зоне общения, созданной в виде дома, или уютно расположившись на удобном диване перед камином – в рамках модернизации было закуплено почти 2000 новых изданий для всех категорий читателей. Есть в библиотеке и компьютеры с выходом в Интернет и доступом к электронным базам данных.

На втором этаже юных читателей ждут тематические зоны с журналами и ноутбуками. Здесь можно уединиться с книгой, поиграть с друзьями, посмотреть мультфильмы и кино, позаниматься в студиях и клубах. Для самых маленьких читателей создано развивающее пространство со спортивно-игровым оборудованием, бизибордами, интерактивным полом и тематической литературой.

Вскоре рядом с библиотекой откроется ещё одна точка притяжения – молодёжное пространство «СОПКИ».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2020 году модернизация произошла в апатитской Центральной городской библиотеке. Сейчас в Кольском Заполярье функционирует 14 учреждений, оборудованных по модельному стандарту, а до конца 2022 года свои двери распахнут модернизированные библиотеки в Мурманске, Полярном, Ковдоре и Мончегорске.

Фото: https://gov-murman.ru