В Апатитах открывают выставки проекта «Сезоны современного искусства в Мурманском областном художественном музее»

В 2024 году проект представляет выставку в Апатитах: в выставочном пространстве Апатитского городского Дворца культуры и в ЦСИ «Сияние». Так, 17 мая в 18.00 в библиотеке имени Л.А. Гладиной состоится официальное открытие и будет проведена экскурсия по выставке от куратора проекта Дмитрия Колатаева. А в 19.00 в ЦСИ «Сияние» можно будет познакомиться со второй частью выставки в формате обзорной экскурсии и лично пообщаться с куратором и художниками, участвующими в проекте.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, экспонируемые работы – это произведения выпускников проекта за пять лет его существования. Также среди работ есть несколько кураторских произведений и близких к проекту людей, частично принимающих в его реализации участие.

За пять лет проект выпустил 28 молодых людей, часть из которых продолжает заниматься творчеством, выставляться, создавать совместные проекты.

Всего в экспозиции будет представлено около 30 работ, выполненных в различных направлениях и техниках: живопись, ДПИ, арт-объекты, видео-арт, фото.

А выпускная выставка участников проекта 2023-2024 гг. «Седьмое чувство» откроется 18 мая в Мурманском областном художественном музее на Всероссийской акции «Ночь музеев. Она будет работать до 16 июня.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264733%2Fwall-11742142_21560