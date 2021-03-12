В Апатитах отремонтируют 11 дорог

Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городского хозяйства» выступило в роли заказчика и заключило контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 11 автомобильных дорог с победителем электронного аукциона ООО «Страда СРО».

Планируется привести в порядок участки дорог на ул. Ленина (от дома №5 до дома №26), ул. Жемчужная (от дома №19 до дома №14а), ул. Победы (от ул. Северная до дома № 25 по ул. Победы), ул. Космонавтов (от ул. Северная до гостиницы «Аметист», четная сторона), ул. Сосновая (от ул. Энергетическая до отворотки на АМК), ул. Воинов-Интернационалистов, ул. Козлова (от пер. ул. Ферсмана-ул. Московская-автоподъезд к путепроводу через ж/д пути к п. Белореченский до пер. с автоподъездом к путепроводу через ж/д пути к ул. Промышленная), ул. Кирова (от ул. Комсомольская до автоподъезда к нп. Тик-Губа), ул. Космонавтов (от ул. Строителей до ул. Бредова), межквартальный проезд «ул. Космонавтов-ул. Пушкина», автоподъезд к автодорожному путепроводу через ж/д пути к станции Апатиты-1 (от транспортной развязки ул. Строителей-ул. Ферсмана-ул. Козлова до путепровода, сторона ТЦ «Май»).

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, финансирование ремонтных работ производится за счет субсидии, предоставленной муниципалитету в этом году на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Мурманской области, при этом дополнительно часть средств выделена из местного бюджета.



