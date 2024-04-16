В Апатитах отремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в Апатитах отремонтируют три участка улично-дорожной сети.

На участке проезжей части улицы Козлова (от транспортной развязки улиц Строителей – Ферсмана – Козлова до дома №9 по улице Козлова) дорожные рабочие установят новые бортовые камни и укрепят обочины фрезерованным асфальтобетонным материалом, также запланировано устройство водоотводного лотка шириной 0,5 метра, поднятие ливневых колодцев в уровень асфальтобетонного покрытия и асфальтирование проезжей части.

На улице Победы (участок ремонта – от дома №4 до дома №5) и улице Строителей (от транспортной развязки улиц Строителей-Ферсмана-Козлова до дома №11 по ул. Строителей) отремонтируют тротуары, обновят дорожное полотно проезжей части и выровняют ливневые колодцы. Для обеспечения безопасности дорожного движения перед пешеходными зонами, на проезжей части улицы Строителей запланировано устройство трапециевидной искусственной монолитной неровности.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на заключительном этапе на всех объектах ремонта подрядчик нанесет разметку и установит необходимые дорожные знаки.

Фото: https://gov-murman.ru