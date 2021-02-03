В Апатитах перед судом предстанет несовершеннолетняя, обвиняемая в краже денежных средств у своей бабушки

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней местной жительницы, 2006 года рождения. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета потерпевшего).

По версии следствия, в вечернее время 20 октября 2020 года обвиняемая находилась в квартире своей бабушки. Девушка, используя принадлежащий потерпевшей мобильный телефон, совершила две денежные транзакции общей суммой 7 тысяч рублей с банковского счёта потерпевшей на расчётный счёт своей знакомой. При этом несовершеннолетняя воспользовалась подключенной к мобильному устройству услугой «Мобильный банк». Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

В течение непродолжительного времени злоумышленница установлена благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетняя обвиняемая дала показания об обстоятельствах совершения кражи, вину в инкриминируемом преступлении признала полностью. В ходе предварительного следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшей, возмещён в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде 6 лет лишения свободы.