В Апатитах по нацпроекту продолжается ремонт путепровода

В Мурманской области продолжается обновление опорной сети региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», обеспечивающей пассажирский и грузовой трафик с соседствующими муниципалитетами. Так, после технологического перерыва на зимний период подрядчик вышел на объект ремонта «Путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты».

Напомним, работы начались в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и выполняются в два этапа.

В прошлом году были выполнены подготовительные работы по организации дорожного движения, разборке старого асфальтобетонного покрытия, ремонту опор и мостового полотна, а также устройству гидроизоляции и укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на левой половине путепровода.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, во втором этапе мостовики продолжат работы по укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия и приступят к устройству верхнего слоя. На объекте ремонта будет выполнена замена барьерного ограждения, лестничных сходов и перильных ограждений, установка очистных сооружений, демонтаж и устройство новых опор наружного освещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/