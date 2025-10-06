В Апатитах по состоянию на 1 октября текущего года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,4%

Апатитский кадровый центр подвёл итоги работы за январь-сентябрь 2025 года.

За этот период в Апатитский кадровый центр поступило 2009 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 617 северян. Признано в установленном порядке безработными 329 человек.

По состоянию на 1 октября текущего года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,4%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 172 человека, в том числе 113 безработных граждан. Получают пособие по безработице 91 человек.

За девять месяцев этого года в службу занятости предприятиями и организациями была заявлена 3087 вакансий. На 1 октября 2025 года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 316 вакантных мест. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,5 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в обрабатывающем производстве, в сфере транспортировки и хранении, в сфере образования, в области культуры, организации досуга и развлечений, в области здравоохранения и социальных услуг, в сфере обеспечения электроэнергией.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, кондуктор, осмотрщик-ремонтник вагонов, плотник, электрогазосварщик, электромонтер, продавец-кассир, уборщик, полицейский, пожарный, рабочий по обслуживанию зданий, повар; служащие - администратор, мастер, медицинская сестра, специалист, преподаватель, инженер, судебный пристав, социальный работник, бухгалтер, бухгалтер.

А вот на учёте в качестве безработных больше всего состоит администраторов, воспитателей, заведующих детским садом, младших воспитателей, охранников, специалистов.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием в поиске работы составляет 56%.

С начала года были трудоустроены 292 человека, или 47% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроены 883 несовершеннолетних гражданина, 14 граждан с инвалидностью, 9 граждан предпенсионного возраста.

Средний период трудоустройства составил 51 день. Средний период безработицы 68 дней.

Проведено 10 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 22 работодателя и 525 соискателей, заявлено 792 вакансии.

