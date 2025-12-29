В Апатитах победителям городского конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к встрече Нового 2026 года» вручили дипломы
Торжественная церемония с вручением дипломов и памятных подарков прошла 26 декабря в Выставочном пространстве Апатитского городского Дворца культуры.
Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта торговли» победителем стал коллектив магазина «Ре-Монт» (ИП Бородин Юрий Васильевич).
Лауреаты: коллектив магазина «Хибины-сувениры» (ИП Ручкин Владимир Олегович); коллектив студии цветов «Флора» (ИП Стрелина Елена Игоревна).
В номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта платных услуг населению» первый приз достался коллективу арт-санатория «Изовела» (директор ООО СГК «Изовела» Харитонова Ольга Вячеславовна).
Лауреаты: коллектив АНО «Социальный Центр «Сияние Севера» (директор Соляник Татьяна Евгеньевна); коллектив МАУДО СШ «Юность» (директор Михальченко Светлана Алексеевна).
В номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта общественного питания» первым стал коллектив кафе «Впекло» (ИП Онисковец Дмитрий Геннадьевич).
Лауреаты: коллектив фастфуд-кафе «Ниш-Тяк» (ИП Бычихин Владимир Владимирович); коллектив кафе-доставка «Суши SELL» (ИП Селезнева Елизавета Алексеевна).
Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/535811/#&gid=1&pid=1