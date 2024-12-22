В Апатитах подвели итоги конкурса «Лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка к встрече Нового 2025 года»
Как сообщает отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Апатиты, подведены итоги конкурса «Лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка к встрече Нового 2025 года». Победителями конкурса в следующих номинациях стали:
в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта торговли» - коллектив студии «Флора» (ИП Стрельникова Елена Игоревна);
в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта общественного питания» - коллектив кафе «Вabble Tea» (ИП Голованова Татьяна Сергеевна);
- коллектив кафе «НеБали» (ИП Пикушева Анастасия Андреевна);
в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта платных услуг населению» - коллектив Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Спортивная школа «Юность» 34 (директор Михальченко Светлана Алексеевна).
Лауреатами конкурса в следующих номинациях стали:
в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта торговли» - коллектив магазина–салона «Rose Only» (ИП Кутузов Николай Владимирович); коллектив магазина «Шоколайф» (ИП Майер Ирина Сергеевна);
в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта общественного питания» - коллектив кафе «I, am coffee» (ИП Огнев Роман Игоревич); коллектив кафе «Cup&Bar,a» (ИП Мезинова Дарья Александровна);
в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта платных услуг населению» - коллектив детского клуба «Super детки» (ИП Браду Анна Павловна).
Специальным дипломом «За творческий подход и креативность в новогоднем убранстве интерьера и экстерьера объекта» награждается коллектив кафе «Не Бали» (ИП Пикушева Анастасия Андреевна).
20 декабря в торжественной обстановке победители и лауреаты конкурса были награждены дипломами администрации города Апатиты и призами.
Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/518063/#&gid=1&pid=13