В Апатитах полностью завершено фрезерование на объездной дороге

В Мурманской области опережающими темпами выполняется ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года.

На объездной дороге к городу Апатиты уже завершено фрезерование дорожного покрытия. Общая готовность объекта составляет 27%. Работы выполняет подрядная организация ООО «Мурманскавтодор».

Подрядчику предстоит выполнить устройство верхнего слоя покрытия и планировку обочин. Согласно контракту, срок окончания работ – август 2022-го. Однако при благоприятных погодных условиях подрядчик планирует завершить ремонт в конце сентября – начале октября текущего года, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.