В Апатитах построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Апатитах завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более двух тысяч квадратных метров на проспекте Сидоренко. Жители города смогут заниматься здесь игровыми видами спорта. Универсальный спортивный зал оснастят оборудованием для проведения тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и скалолазанию на искусственном рельефе. Мобильная трансформируемая трибуна вместит до 150 зрителей.

«ФОК в Апатитах, которому уже дали называние «Вертикаль», построен. На прошлой неделе выдали заключение о соответствии проектной документации и нормам безопасности. Сейчас выполняется уборка помещений, завозится мебель. Как и планировали, до конца месяца спорткомплекс будет готов к вводу в эксплуатацию», – прокомментировал Владислав Сандурский.

Как сообщает региональный Минстрой, строительство многофункционального спорткомплекса в Апатитах началось в 2019 году, средства выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.