В Апатитах появился ещё один яркий мурал

Мурал (а именно так называют огромные рисунки на зданиях) - очередной подарок Апатитам от нашего земляка, телеведущего канала «Россия 1» Андрея Малахова и основанного им Центра современного искусства «Сияния». В проведении работ помогает администрация города и КФ АО «Апатит».

14 июля художник Иван Найнти закончил украшать торец дома №51 по ул. Дзержинского в Апатитах. Вверху Иван изобразил советскую почтовую марку «Хибинские горы» 1959 года, ниже два молодых геолога, паттерн на тему волн и озеро Имандра с рыбаками.

Как сообщает администрация города, первый мурал появился в Апатитах на доме №2 по ул. Воинов-интернационалистов в 2019 году, далее картами экспедиций и цитатами из книг Александра Ферсмана «Путешествия за камнем» и «Занимательная геохимия» украсили центральную библиотеку.