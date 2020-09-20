В Апатитах появится Центр современного искусства – проект Андрея Малахова поддержал губернатор Андрей Чибис

В Апатитах появится Центр современного искусства – об этом рассказал в рамках вчерашнего визита в Мурманск популярный телеведущий Андрей Малахов.

«Уже можно сказать, что мы работаем над проектом создания Центра современного искусства в городе Апатиты. Такой культурный центр актуален на территории Кольского края, место притяжения, куда смогут приезжать художники, где будут резиденции, выставки современного искусства. Тем более это моя малая родина, плюс я знаю огромное количество талантливых молодых, и не очень молодых известных художников, которые с радостью бы работали, приезжали, выставлялись на Севере. Спасибо правительству региона и лично губернатору за поддержку», – подчеркнул Андрей Малахов.

Определенности по срокам создания Центра и месту его расположения пока нет. Но работа в рамках проекта уже началась. Как отметил Андрей Малахов, идея предполагает не только появление здания Центра, весь город Апатиты должен стать объектом и холстом для тех, кто хочет творить.

Телеведущий также вспомнил музей современного искусства «Гараж» в Москве – пока шло строительство самого здания, было найдено временное помещение, где выставлялись художники. По словам Андрея Малахова, так у людей уже складывается ощущение, что здесь интересное искусство, здесь можно приехать посмотреть интересные выставки.

«Такую работу мы уже начали в Апатитах, и это место может стать жемчужиной в истории современного искусства в России. Мы уже привезли Алексея Щеголева, который нарисовал страницы книги на Пушкинской библиотеке, художник Анатолий Акуе сделал монументальную работу «Прощание». Сегодня мы также привезли модного стрит-арт художника в составе нашей группы, его творческий псевдоним 0331, его выставка идет сейчас в музее современного искусства в Москве, и он будет делать специальную работу, посвященную Апатитам, будут камни, наскальные рисунки саамов, ему это очень интересно», – отметил телеведущий.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Андрея Малахова за патриотизм и любовь к малой родине.

«Я хочу Андрею сказать огромное спасибо, это пример настоящего патриотизма и любви к своей малой родине, и то, что он старается для города сейчас, и та идея, которая заявлена, это действительно станет точкой притяжения, и для жителей Мурманской области. Это толчок к развитию наукограда города Апатиты, в том числе, и еще один важный элемент по привлечению к нам туристов», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также напомнил, что в Мурманской области сейчас началось активное развитие туристического кластера. По словам главы региона, Центр современного искусства позволит сделать этот кластер многообразным и интересным.

«Тема привлечения людей на Север, в Мурманскую область – это правильный тренд, и в том числе тренд создания новой отрасли экономики, туризма в нашей области. И то, что выходцы из Мурманской области возвращаются и активно стараются ее развивать, это очень здорово. Вот примеры – Андрей Малахов, Денис Мантуров, который возглавит наблюдательный совет МГТУ. И хотелось бы, чтобы они стали примером для всех», – подчеркнул губернатор.