В Апатитах появится новый театр для трудных подростков

Олег Куртанидзе — руководитель апатитского театра-студии «Диалог» и создатель АНО «Новый Евразийский Театр. XXI век» — стал победителем конкурса фонда президентских грантов. На сумму в полмиллиона рублей Олег Амиранович планирует открыть в Апатитах театральную студию «Метод».

— Этот проект пока рассчитан на полгода. Мы создаём его для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, — рассказал «ХибИнформБюро» Олег Куртанидзе. — Его суть — комплексная социальная адаптация средствами театрального искусства на базе дворца культуры. Проект получается общегородской, потому что мы работаем над ним в связке и с комиссией по делам несовершеннолетних, и с театром-студией «Диалог», и с «Новым Евразийским Театром», и с отделом по культуре и делам молодёжи городской администрации.

На выигранные деньги для «Метода» закупят инвентарь, оборудование, форму и костюмы. Участники из числа «непростой молодёжи» на примете уже есть. Увлечь их театральным искусством поможет огромный опыт основателя студии: Олег Амиранович закончил ГИТИС, работал главным режиссёром в театрах в других регионах.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, все, кто помог создать «Метод», будут помогать ему и дальше, так что проект обещает быть успешным. И если спустя полгода в фонде президентских грантов увидят отличный результат применения полученных средств, можно будет вновь участвовать в конкурсе: в планах Олега Куртанидзе есть и создание в Апатитах киностудии.