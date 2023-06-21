В Апатитах при содействии компании «ФосАгро» откроют научно-исследовательский центр по изучению апатит-нефелиновых руд перспективной добычи

Министерство науки и высшего образования РФ, Кольский научный центр РАН и компания «ФосАгро» в ходе ПМЭФ-2023 подписали трёхстороннее соглашение о создании в Заполярье научно-исследовательского центра по изучению апатит-нефелиновых руд перспективной добычи.

Сотрудничество одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и учёных Кольского научного центра РАН будет направлено на решение научно-прикладных задач в области эффективного использования комплексного минерального сырья. Так, соглашением предусмотрено создание на базе КНЦ научно-исследовательского центра по изучению апатит-нефелиновых руд перспективной добычи. Целью исследований станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в условиях изменчивости минерального состава руды.

Предполагается, что новый центр будет вести как собственные научно-прикладные исследования, так и формировать задания для привлечения профильных высших учебных заведений, академических и отраслевых институтов для решения сложных междисциплинарных задач обогащения апатит-нефелиновых руд. Он также будет использоваться для проведения минералогических исследований, разработки оптимальных режимов рудоподготовки, составления карты запасов руды и разработки новых технологий использования эффективных и экологически безопасных флотационных реагентов.

Подписи под соглашением, в реализацию которого инвестиции «ФосАгро» превысят 400 млн рублей, поставили генеральный директор компании Михаил Рыбников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и гендиректор КНЦ РАН Сергей Кривовичев.

- Совершенствование технологии переработки апатит-нефелинового сырья с вовлечением труднообогатимых руд позволит повысить комплексность и глубину переработки минерального сырья, гарантировать высокое содержание фосфора в выпускаемых удобрениях, при традиционно бережном отношении к окружающей среде. Мы благодарны Министерству науки и высшего образования РФ и КНЦ РАН за содействие в решении этой сложной, многофакторной задачи, - отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Мы уверены, что проект создания НИЦ не только станет важным шагом в технологическом совершенствовании производств «ФосАгро» для обеспечения стабильно высокого качества продукции, но и внесёт значимый вклад в развитие отечественной горной науки.

Фото предоставлено пресс-службой Кольского научного центра РАН.