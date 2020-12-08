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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 11:15

В Апатитах при участии главы Минспорта России открылся ФОК «Вертикаль»

В Апатитах открыл двери для горожан физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль», построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ФОК «Вертикаль» получил своё название неспроста – в нём оборудован современный скалодром, один из лучших на Северо-Западе России. Помимо групповых занятий спортсменов-любителей, на скалодроме будут проходить тренировки областной сборной по скалолазанию, практически полностью состоящей из апатитчан.

Также в состав ФОКа входит универсальный зал для игровых видов спорта и зал индивидуальной физической подготовки.

Почётное право открыть комплекс было предоставлено министру спорта России Олегу Матыцину.

«Министерством спорта в команде с Мурманской областью и Апатитами построен ещё один спортивный объект в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Уверен, комплекс «Вертикаль» подарит много радости жителям и гостям Апатитов, здесь будут воспитаны чемпионы, которые прославят свой край», – отметил министр в своём приветственном слове.

Глава Мурманской области Андрей Чибис особо поблагодарил тех, чья работа – укрепление здоровья людей.

«Огромное спасибо всем тем организаторам, спортсменам, тренерам, которые в это непростое время обеспечивают северянам активный образ жизни! Это точно не последний объект: в следующем году благодаря поддержке министра мы начнём строить ещё два ФОКа – в Заозёрске и Кандалакше. Спортсменам – удачи!», – подчеркнул губернатор.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил обряд освящения здания комплекса.

Завершилось торжество церемонией награждения спортсменов. Олег Матыцин вручил удостоверения мастера спорта России четверым заполярным атлетам: лыжникам Станиславе Жмуцкой и Алексею Лупандину, пауэрлифтерам Андрею Родичеву и Юлии Файзулиной. Судье по спортивной борьбе Александру Сытнику была присвоена квалификация «судья всероссийской категории»

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обладательницы именных стипендий губернатора Мурманской области в номинации «За успехи в спортивной деятельности» Карина Сверчкова и Кира Котова, спортсменки отделения плавания спортшколы «Юность», получили награды из рук главы региона Андрея Чибиса.

Здесь же, на площадке ФОК, состоялась встреча министра спорта с физкультурным активом.

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