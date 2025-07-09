В Апатитах продолжается капитальный ремонт двух поликлиник

В Мурманской области продолжается модернизация первичного звена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!».

Так, в Апатитах активно идут работы по капитальному ремонту двух поликлиник: детской на улице Ленина и взрослой на улице Бредова. Ход работ находится на контроле Министерства строительства Мурманской области.

«Темпы проведения капитального ремонта на обоих объектах хорошие. Работы в детской поликлиники в активной фазе. Строители уже готовятся передать часть помещений второго этажа в эксплуатацию. На первом и третьем этажах ремонт ещё продолжается: подрядчик меняет инженерные сети и выполняет отделочные работы. Кроме того, в детской поликлинике в Апатитах есть бассейн, который так же приводят в порядок в ходе капитального ремонта – заменили плитку и обновили внутренние помещения. Также продолжается монтаж вентилируемого фасада как в основном здании, так и в пристройке с бассейном», - отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кипит работа по капитальному ремонту и взрослой поликлиники в Апатитах. Первую половина здания подрядчик уже привел в порядок и передал в эксплуатацию. Теперь строители активно работают во второй половине, где монтируют новые инженерные сети и выполняют отделочные работы.

На завершающей стадии находится монтаж вентилируемого фасада и начаты работы по благоустройству прилегающей территории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549965/#&gid=1&pid=4