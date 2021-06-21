В Апатитах продолжается капитальный ремонт крыш многоквартирных домов

В этом году в Апатитах предусмотрен капитальный ремонт крыш восьми многоквартирных домов. С учётом погодных условий проведение работ подрядные организации начали с марта.

В эксплуатацию приняли уже вторую крышу по улице Фестивальной, 2. Ранее завершился капремонт по улице Северной, 17. В работе у подрядчиков остаются пять крыш, по которым окончание работ запланировано на июль и август этого года. По одну многоквартирному дому в настоящее время ведётся подготовка к ремонту с планируемым завершением в октябре.

«Фондом капитального ремонта принято решение о досрочном проведении работ по обследованию, проектированию и капитальному ремонту крыш по улице Зиновьева, 17 и улице Бредова, 19. Здесь ремонт предусмотрен краткосрочным планом в 2022 году. На данный момент подрядные организации уже провели технические обследования крыш и приступили к подготовительным работам», – отметила заместитель генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.