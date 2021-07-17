В Апатитах продолжается ремонт объектов социальной сферы

В ходе рабочей поездки в Апатиты заместитель губернатора Елена Дягилева провела осмотр объектов социальной сферы. Сроки выполнения ремонтных работ, запущенных в начале лета, не вызывают беспокойства.

«Администрация муниципалитета держит на контроле проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и спорта, – сообщила Елена Дягилева. – Обновление в текущем году ждёт и Дворец культуры, и библиотеку имени Гладиной, и детскую музыкальную школу – она будет отремонтирована в рамках национального проекта «Культура». В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству лыжного стадиона физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлет», уже сейчас ведутся работы на территории спортивной школы «Юность». Муниципальные власти, не дожидаясь распределения из областного бюджета, направляют местные средства – так проявляется ответственный и хозяйственный подход в работе».

Руководители многих учреждений обратили внимание заместителя губернатора на то, что территории организаций не благоустроены.

«Беспокоит отсутствие ухоженных, оборудованных зон для времяпрепровождения получателей социальных услуг, а в Апатитах это северяне, находящиеся на территории Комплексного центра социального обслуживания населения и местного дома престарелых, – отметила Елена Дягилева. – Правительство во главе с губернатором Андреем Чибисом постарается учесть эту потребность при формировании бюджета на следующий год».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках рабочей поездки Елена Дягилева также посетила Молодёжный социальный центр и городскую детско-юношескую библиотеку, в которых до конца текущего года появятся молодёжные пространства.

«Уже сейчас эти учреждения являются любимыми местами для досуга у местной молодежи. Уверена, активные и творческие ребята по достоинству оценят грядущие преобразования», – подчеркнула заместитель губернатора.