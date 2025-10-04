В Апатитах проходит 1–й предварительный этап городского конкурса на присуждение премий администрации города одарённым детям

Отдел по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты Мурманской области сообщает, что с 5 по 30 октября 2025 года проходит 1–й предварительный этап городского конкурса на присуждение премий администрации города Апатиты одарённым детям по следующим номинациям:

- «За высокие достижения в учебной и научной деятельности»;

- «За высокие достижения в области искусств»;

- «За высокие достижения в спортивной деятельности»;

- «За активное участие в общественно полезной деятельности».

Документы соискателей принимаются конкурсными комиссиями структурных подразделений администрации города Апатиты (по видам деятельности): Управлением образования администрации города Апатиты Мурманской области, отделом по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты Мурманской области; комитетом по физической культуре и спорту администрации города Апатиты Мурманской области.

