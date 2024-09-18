В Апатитах проходит годичное собрание Российского минералогического общества

Мероприятие посвящено 300-летию Российской Академии наук. Тема собрания: «Минералогические исследования в интересах развития минерально-сырьевого комплекса России и создания современных технологий».

Мурманскую областную Думу на форуме представлял председатель профильного комитета Алексей Гиляров.

- Это научная конференция, на которой обсуждаются самые актуальные вопросы, представляются результаты исследований и открытий в фундаментальной и прикладной минералогии, кристаллографии, геохимии и других научных дисциплинах, связанных с горным делом, горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленностью, - отметил депутат. – Поэтому для Мурманской области и для Апатитов – это, конечно, большое и значимое событие. Подобные форумы дают серьёзный толчок для проведения новых исследований в Кольском научном центре РАН и дальнейшего развития соответствующих отраслей промышленности в регионе.

Парламентарий отметил, что собрание Российского минералогического общества продлится до 21 сентября, и все эти дни будут насыщены научными докладами, дискуссиями и интересными встречами. Также гостей и участников ждут полевые экскурсии на минералогические объекты Хибинского и Ловозёрского массивов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30736/