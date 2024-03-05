В Апатитах прошёл фестиваль социальных и волонтерских проектов «ФосАгро» «На Севере жить – добро творить!»

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова о своей деятельности через интерактивные выставки, игры, лекции и мастер-классы рассказали более 25 организаций – партнёров «ФосАгро» по реализации социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни апатитчан в самых разных сферах.

На фестивале были представлены проекты центра «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора спортивно-образовательной программы «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность», филиалов Мурманского арктического университета в Апатитах и Кировске, горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», спортивных школ «Юность» и «Олимп», центра современного искусства «Сияние», а также Кольского научного центра Российской академии наук и других учреждений.

Гостями форума стали более двух тысяч человек, в их числе и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

- Фестиваль очень разноплановый. Здесь настолько много талантливых, молодых людей, столько идей, и, что самое главное, все они при поддержке «ФосАгро» воплотились в жизнь и уже используются в образовании, в медицине, в спорте. Правительство Мурманской области, губернатор Андрей Владимирович Чибис, со своей стороны, тоже немало делают для того, чтобы в регионе развивались все направления социальной сферы. И нам очень приятно, что в эту работу включаются крупные компании, с которыми мы вместе создаём комфортные условия для жизни северян. Уверена, что в будущем мы достигнем еще более заметных результатов, - сказала Светлана Наумова.

Частью программы фестиваля стала церемония открытия после капитального ремонта зала физкультурно-спортивного комплекса «Атлет». В нём будут заниматься более 80 юных спортсменов - воспитанников секции бокса центра «ДРОЗД - Хибины». Совместное решение о проведении ремонтных работ в нем было принято в 2023 году администрацией города Апатиты и компанией «ФосАгро». После обновления зал стал многофункциональным, в нем расположено два ринга, комфортные душевые и раздевалки, тренажерный зал и достаточное количество оборудования.

Видеоприветствие юным спортсменам и участникам церемонии открытия зала направил Олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира по боксу, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Александр Лебзяк.

- Поздравляю с открытием зала бокса в городе Апатиты! Это отличная спортивная площадка, где можно заниматься и повышать свое спортивное мастерство. Уверен, что пройдет немного времени и ваши ребята попадут в национальную сборную, где будут защищать спортивную честь не только своего города, но и нашей страны, - сказал Александр Борисович. – Благодарю программу «ДРОЗД» и компанию «ФосАгро» за то, что делают это доброе дело – создают все условия для того, чтобы подрастающее поколение могло заниматься спортом.

Выступая на торжественной церемонии открытия фестиваля, глава города Апатиты Светлана Кательникова отметила вклад компании в формирование нового качества жизни для горожан.

- Сегодня в зале Дворца культуры мы чувствуем добро и внимание взрослых людей, очень серьёзной компании «ФосАгро». Она приносит благосостояние в наши семьи, защищает продовольственную безопасность нашей страны и в то же время она постоянно заботится о подрастающем поколении – о детях, которые растут в городах Апатиты и Кировск. И эта забота дает свои результаты, увидеть которые сегодня смог каждый, - подчеркнула Светлана Кательникова.

Слова благодарности в адрес компании «ФосАгро» за помощь в успешной реализации проектов выразили и другие почетные гости церемонии. Так, депутат Мурманской областной думы, Председатель комитета по образованию и науке, Алексей Гиляров особо отметил взаимодействие компании и Кольского научного центра, получившее в последние годы новый импульс к развитию, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между «ФосАгро» и ФИЦ КНЦ РАН. Благодаря объединению усилий бизнеса и науки в Кольском научном центре появились новые лаборатории, готовится к работе научно-исследовательский центр по переработке апатит-нефелиновых руд перспективной добычи.

В свою очередь, директор департамента Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), депутат Мурманской областной Думы Сергей Свинин, приветствуя участников и гостей фестиваля, подчеркнул, что реализация представленных на фестивале инициатив – результат общих усилий власти, бизнеса и неравнодушных северян.

- С начала 2000-х годов развитие наших городов значительно ускорилось. Именно в этот момент по решению Президента России Владимира Владимировича Путина были запущены национальные проекты. Благодаря им, благодаря поддержке со стороны правительства Мурманской области, губернатора Андрея Владимировича Чибиса и компании «ФосАгро» мы сегодня видим новые объекты – и в Апатитах, и в Кировске, а благодаря северянам, которые всегда отличались высокой социальной активностью, эти объекты стали центром реализации их инициатив, - отметил Сергей Свинин.

- Фестиваль – это уникальная возможность за несколько часов познакомиться с десятками проектов, которые реализуются в нашем городе. В обычной жизни мы не всегда их замечаем, а здесь наглядно видно сколько всего делается - и прежде всего для наших детей, - делится впечатлениями от увиденного апатитчанка Мария Кузнецова.

- К своему стыду, ни разу в жизни не стоял на горных лыжах, - говорит апатичанин Борис Крехалев. – А сегодня попробовал сделать это. Правда, на тренажёре, но и он подарил массу впечатлений. Спасибо БигВуду! Теперь ждите меня на склоне!

В ходе церемонии торжественного открытия фестиваля Благодарственные письма Кировского филиала АО «Апатит» были вручены представителям учреждений социальной сферы Апатитов, которые являются партнёрами компании.

Для тех организаций и учреждений, что только планируют реализовать свои социальные инициативы совместно с «ФосАгро», в рамках фестиваля прошёл семинар «Грантовые возможности для учреждений». В рамках него более 50 человек освоили основы проектного мышления, а также познакомились с методикой составления заявок на участие в грантовом конкурсе «ФосАгро» «Проблемы города решаем вместе».

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».