В Апатитах прошёл региональный чемпионат по спортивно-прикладному собаководству

В областных соревнованиях, прошедших в минувшие выходные в физкультурно-спортивном комплексе «Атлет», приняли участие 11 четвероногих питомцев и собаководов из Апатитов.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: общий курс дрессировки – управление собакой на стадионе с преодолением препятствий и защитно-караульная служба – работа на стадионе, предусматривающая обнаружение, задержание, предотвращение побега и конвоирование до судьи специально обученного помощника в защитном разделе.

По результатам чемпионата в общем курсе победу одержал Дмитрий Васильев с немецкой овчаркой по кличке Атом. За ним же – «золото» в защитно-караульной службе. На 2-м месте – Александр Строганов с малинуа Ричардом. Также у этой пары «серебро» во второй номинации. Третье место за общий курс у Раисы Чистейшиной и её немецкой овчарки Джесси. «Бронзу» в защитно-караульной службе завоевали Анна Блинникова и её немецкая овчарка Октавиан, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/