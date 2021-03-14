В Апатитах прошла дискуссия с ведущими экспертами в области современного искусства

В Апатитах состоялась презентация Центра современного искусства «Сияние» и дискуссия о взаимодействии культурных институций с городом и горожанами. Участие в мероприятии приняли известный телеведущий Андрей Малахов, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, федеральные и региональные эксперты в сфере культуры и современного искусства.

Участники дискуссии поделились опытом взаимодействия с городскими сообществами, представили свою точку зрения о создании в регионах актуальной культуры и обсудили организацию качественной коммуникации между художниками, частными и государственными институциями.

Спикеры отметили устойчивое влияние реализуемых культурных проектов на развитие городов, рассказали об интересных идеях в области создания новых проектов и коммуникаций, а также подчеркнули важность изучения и сохранения наследия России.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Елена Дягилева подчеркнула, что благодаря подобным дискуссиям у всех представителей культурного сообщества появляется возможность не только обменяться опытом и ценными практиками, но и наладить взаимодействие с городской средой.

«Обсуждая вопросы, связанные со встраиванием современного искусства в городское пространство, мы в том числе создаем позитивные настроения в обществе, так что проведение подобных дискуссий – это, безусловно, важный элемент продуктивного общения художников с местными жителями», – отметила заместитель губернатора.

Напомним, Центр современного искусства «Сияние» был открыт в Апатитах этой зимой по инициативе Андрея Малахова при поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области.