В Апатитах прошли игры чемпионата Мурманской области по пляжному волейболу

10 мужских команд приняли участие в чемпионате Мурманской области по пляжному волейболу, прошедшему на базе апатитской спортивной школы «Олимп». За звание лучших боролись волейболисты из Мурманска, Апатитов, Мончегорска и Кандалакши.

По завершению двух дней соревнований победителями чемпионата стали Савелий Гордеев из Апатитов и Виктор Петров из Мурманска. Серебро – у апатитчан Василия Шарикова и Андрея Нагорного. Почётное третье место разделили Сергей Бахтин из Апатитов и Александр Измайлов из Мончегорска.

Соревнования среди женских команд пройдут также в Апатитах с 6 по 7 августа.

Как сообщает региональное Министерство спорта, чемпионат области по пляжному волейболу с 2010 года у нас проводится ежегодно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/