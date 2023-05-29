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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 10:00

В Апатитах прошли торжества, посвящённые Дню химика

В мероприятии приняли участие сенатор Татьяна Сахарова, председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Алексей Гиляров, руководители компании «ФосАгро» и АО «Апатит».

Алексей Гиляров в своем выступлении отметил, что День химика – объединяет людей самых разных специальностей — технологов, инженеров, экологов, учёных и исследователей, всех, кто посвятил свою жизнь химической отрасли:

– Это особенный день для жителей Апатитов, потому что город во многом обязан своим рождением представителям этой профессии. Крупнейший в стране обогатительный комплекс и подразделения компании «ФосАгро» – это большой коллектив уникальных людей, которые преданы своему предприятию. И сегодня мы чествуем всех, чей труд связан с работой апатито-нефелиновых фабрик, всех химиков и обогатителей, тружеников предприятий АО «Апатит». Благодарю Кольский научный центр РАН за тесное взаимодействие с компанией на протяжении почти 90 лет. Эта плодотворная совместная работа приводит к новым достижениям и рекордам. Спасибо ветеранам – «АНОФ-2» и всем жителям города за вклад в развитие всей области!

За безупречный, многолетний труд, большой вклад в развитие отрасли Алексей Гиляров вручил награды регионального парламента сотрудникам АО «Апатит» Светлане Козьменко и Татьяне Начинкиной, пожелав всему коллективу компании надёжной и стабильной работы, дальнейших успехов и процветания.

Традиционно администрация предприятия и профсоюзный комитет «ФосАгро-Апатит» присваивает звание «Лучший обогатитель». В этом году этой награды удостоен Игорь Усс – оператор пульта управления «АНОФ-2».

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27917/

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