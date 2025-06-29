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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.25 10:00

В Апатитах прошло торжественное вручение медалей выпускникам города

В Апатитах 26 июня во Дворце Культуры прошло торжественное вручение медалей выпускникам города.

Медали «За особые успехи в учении» 1 степени, аттестатами, памятным адресом и подарками награждены:

- выпускники Гимназии №1: Алиджанова Нигяр, Гаврилова Полина, Гецевич Злата, Гришмановская Мария, Иванюк Михаил;

- выпускники школы №5: Вирясов Захар, Гвоздецкий Никита, Калашникова София, Коваль Мария, Маринин Роман, Москаленко Иван;

- выпускница школы №6 Миллер Лилия;

- выпускники школы №7: Гусейнова Айлин и Минкин Николай;

- выпускники школы №10: Галов Ярослав, Жуков Василий, Карпова Ева, Фёдоров Ян, Пятовская Виктория, Чепаргина Екатерина;

- выпускница школы №14 Царегородцева Алиса;

- выпускник школы №15 Шумилов Глеб.

Медалью 2 степени «За особые успехи в учении» награждены:

- выпускник Гимназии №1 Котляренко Иван;

- выпускники школы №5: Лобанова Нелли, Широбокова Алёна, Ковальчук Дмитрий;

- выпускники школы №6: Сорванова Нелия, Тихомирова Ярослава, Ткаченко Арина, Цветков Сергей;

- выпускники школы №7: Боброва Милена, Ковалёва Юлия и Поспелов Кирилл;

- выпускники школы №10: Бондаренко Владислав, Буракова Екатерина, Мишаков Сергей, Патрикеев Кирилл, Куликовская Елизавета, Чекунова Анна;

- выпускник школы №14 Андросов Матвей;

- выпускник школы №15 Литош Ярослав.

Как отмечает администрация муниципалитета, кроме того, в этом году есть выпускники, окончившие естественнонаучный (медицинский) класс школы №6 и получившие квалификацию «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»: Бодухина Елизавета, Кудрявцева София, Миллер Лилия, Ткаченко Арина, Шишкина Валерия.

 

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/527561/#&gid=1&pid=4

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