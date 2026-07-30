В Апатитах провели чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу

На площадке спортшколы «Юность» в Апатитах завершился чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. В турнире приняли участие 8 мужских и 15 женских команд региона.

По итогу соревнований среди мужских команд чемпионами стали Савелий Гордеев из Мурманска и Николай Торопов из Полярных Зорь. На втором месте команда из Апатитов – Сергей Бахтин и Илья Кольцов. На третьем месте также апатитчане Никита Гапоненко и Александр Гарюшин.

У женщин первое место заняли Александра Савельева и Ирина Воронина из Кольского округа. Серебро взяли Александра Суляк и Ксения Гальчина из Александровска. Бронзовые призеры – Любовь Гордеева и Юлия Байбикова из Североморска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, площадка для пляжного волейбола на городском стадионе «Олимп» в Апатитах была обновлена в 2025 году по просьбам спортсменов. Чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для тренировок и соревнований, на игровом поле заменили подложку. Эти соревнования стали традицией – их проводят в регионе ежегодно с 2010 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571896/#&gid=1&pid=3