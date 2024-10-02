В Апатитах провели региональные соревнования по авиамодельному спорту

В Апатитах состоялись чемпионат Мурманской области и областные соревнования Мурманской области по авиамодельному спорту в классе моделей S. Местом проведения состязаний стало поле в населённом пункте Тик-Губа. В чемпионате приняли участие порядка 30 спортсменов из Мурманска, Апатитов и Мурмашей.

Авиамоделисты соревновались по четырём классам: S-3-A (модели ракет на продолжительность полёта с парашютом), S-4-A (модели ракетных планеров на продолжительность полёта), S-6-A (модели ракет на продолжительность полёта с лентой) и S-9-A (модели ракет на продолжительность полёта с ротором).

Победителем чемпионата Мурманской области в классе S-3-A стал Сергей Герасим из Мурмашей. Второе место заняла Елизавета Егошина из Апатитов, а третье – Кристина Зарицкая из Мурманска. В классе S-4-A первенствовал Тимофей Желудков из Мурманска. «Серебро» и «бронзу» завоевали Сергей Герасим из Мурмашей и Тарас Лукьяненко из Мурманска, соответственно. Лучшим в классе S-6-A стал мурманчанин Игорь Зарицкий, вторую позицию занял также представитель Мурманска Михаил Белоусов, а на третьем месте оказалась Елизавета Игошина. Апатитчанка также превзошла всех в классе S-9-A, а вместе с ней в тройку призёров вошли её земляки Максим Топков и Виталий Браду.

В рамках областных соревнований Мурманской области победу в классе S-3-A завоевал Мирон Коргуев из Апатитов. Второе и третье место заняли авиамоделисты из Мурмашей – Артём Филин и Егор Пирогов. Последний также завоевал «золото» в классе S-4-A, а вместе с ним на пьедестал взошли мурмашинец Василий Нефёдов и мурманчанка Анна Глинцова. Победителем состязаний в классе S-6-A стал Сергей Герасим из Мурмашей, а второе и третье место заняли спортсмены из Апатитов - Виталий Браду и Мирон Коргуев. Лучшим в классе S-9-A стал авиамоделист из Мурмашей Глеб Ненахов, а серебряным и бронзовыми призёрами – мурмашинец Георгий Екатеринославский и апатитчанин Тимофей Хардиков.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, авиамодельный спорт — технический вид спорта, в рамках которого соревнуются в конструировании и изготовлении моделей летательных аппаратов и в управлении ими в полётах на скорость, дальность, продолжительность полёта и на высший пилотаж.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/