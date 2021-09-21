В Апатитах пройдёт Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту в классе S

25 сентября на поле Тик-Губы состоятся соревнования по авиамодельному спорту в классе S. Все участвующие в соревнованиях летающие модели будут подразделяться на категории, среди которых S3A – на продолжительность полёта с парашютом, S6A – на продолжительность полёта с лентой.

Как сообщает региональное Министерство спорта, такие соревнования проводятся уже более 20 лет. Предварительное количество участников – около 30 человек. В чемпионате примут участие как взрослые спортсмены, так и спортсмены-юниоры из Мурманска, Кольского района и Апатитов.

Церемония награждения по итогам соревнований состоится в 17.30 по адресу: г. Апатиты, ул. Строителей, 23.

Фото https://sportsweek.org/ru/air-sports/news/296112160/