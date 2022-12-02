В Апатитах реализуются мероприятия по модернизации службы занятости населения в рамках нацпроекта «Демография»

30 ноября в ходе рабочей поездки в Апатиты заместитель губернатора Елена Дягилева посетила местный отдел содействия трудоустройству граждан. Проведение капитального ремонта в нем – часть программы федерального проекта «Содействие занятости» в составе национального проекта «Демография» по модернизации службы занятости, реализуемой в Мурманской области. Цель мероприятий – трансформация центров занятости населения в современные «кадровые центры».

«Мурманская область – один из 17 регионов страны, в которых с 2023 года продолжится комплексная «перезагрузка» центров занятости. В Апатитах такое модернизированное учреждение откроется в конце декабря», – отметила Елена Дягилева.

В кадровом центре самостоятельно или с помощью «цифрового» консультанта жители города смогут воспользоваться услугами порталов «Госуслуги» и «Работа в России», популярными агрегаторами и другими полезными ресурсами для подбора подходящей вакансии. Кроме того, в зоне «цифровых сервисов» северянам помогут составить резюме, при необходимости распечатать его и отправить работодателям по электронной почте.

Аналогичный механизм предполагается и для работодателей: в зоне «ожидания приёма» можно заполнить необходимую информацию на портале «Работа в России», а также сформировать или изменить сведения в электронном виде. Трансформация включает также модернизацию помещений и оформление их в едином стиле. Ремонтные работы в здании, расположенном по улице Ленина, стартовали в 2021 году. Тогда был проведен капитальный ремонт входной группы и установлен автоматизированный тепловой пункт. В текущем году было полностью отремонтировано внутреннее, ранее пустующее помещение. Особое внимание при реализации проекта уделили зонированию пространства: теперь оно стало более функциональным и комфортным. В центре появилась система электронной очереди и оценки качества оказываемых услуг, а также современная система видеоконференцсвязи для проведения совещаний и онлайн-собеседований.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующим этапом станет закупка оборудования, которую планируется осуществить в 2023 году благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru