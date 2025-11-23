В Апатитах с большим успехом прошёл фестиваль «Наука 0+»

Мероприятие стало яркой демонстрацией того, как передовые научные достижения уже входят в нашу повседневную жизнь — от квантовых технологий до инновационных разработок в области медицины и робототехники.

Кульминацией научного праздника стала выставка в Апатитском городском Дворце культуры, которая привлекла и детей, и взрослых.

Участники фестиваля смогли погрузиться в тайны почвы Мурманской области и узнать о её уникальных свойствах; рассмотреть под микроскопом редкие минералы Хибинского массива; собрать анатомическую модель человека, изучив строение организма; сконструировать и запустить собственного робота; увидеть впечатляющие опыты с катушкой Теслы; посетить познавательные лекции от ведущих учёных и экспертов; принять участие в увлекательных мастер‑классах; ознакомиться с новейшими научными экспонатами и экспериментальными установками.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, фестиваль стал настоящей площадкой для диалога между наукой и обществом, позволив каждому прикоснуться к миру открытий и вдохновиться на собственные исследования.

В организации фестиваля участвовали ФИЦ КНЦ РАН, Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А., Кольский медицинский колледж, филиалы Мурманского арктического университета, промышленные компании региона, а также учреждения среднего и дошкольного образования.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533954/#&gid=1&pid=2