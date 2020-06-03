В Апатитах с начала года работодателями заявлено на 28% меньше вакансий

Администрация муниципального образования город Апатиты сообщает, что на 31 мая текущего года уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,6% и составил 2,3%.

За государственной услугой содействия гражданам в поиске подходящей работы за январь-май 2020 года обратились 986 человек, что на 9% меньше, чем за тот же период 2019 года (1086 чел.). По состоянию на 31 мая этого года в ОСТГ г. Апатиты зарегистрированы в поиске работы 803 человека, из них: 707 безработных (на 34% больше чем на 31.05.2019 г.). Коэффициент напряженности на рынке труда на контрольную дату составил 2,5 человека на 1 рабочее место (на 31.05.2019 г. – 2,0 человека на 1 рабочее место).

С начала года работодателями заявлено 416 вакансий, что на 28% меньше, чем за тот же период 2019 года – 574 вакансий. На 31 мая текущего года число вакансий, заявленных в МГОБУ ЦЗН г. Кировска, составило 311 ед. (в т.ч. – 22 ед., квотируемые рабочие места для инвалидов).

Всего за январь-май 2020 года трудоустроены 324 человека, из них: инвалиды – 7 чел., граждане предпенсионного возраста - 12 чел.