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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 17:30

В Апатитах состоится Ферсмановский полумарафон

9 октября на городском стадионе «Олимп» в Апатитах состоится Ферсмановский полумарафон. Он станет финальным мероприятием по гранту Проектного офиса развития Арктики «ПОРА», предоставленному на проведение серии соревнований по бегу «Северное сияние». Грантовая поддержка помогла апатитскому клубу любителей бега «Северное Сияние» приобрести оборудование для стартов, а также дождевики и медали финишёров.

В рамках проекта уже была проведена серия соревнований в Апатитах и Мончегорске. Так, 13 и 14 августа прошли часовые и многочасовые забеги, 21 августа – чемпионат КЛБ «Северное сияние», а 18 сентября – кросс в честь Дня города Апатиты. Ферсмановский марафон станет заключительным мероприятием серии.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, подать заявку на участие в полумарафоне необходимо до 8 октября на сайте акции. Обращаем внимание на то, что заявки от представителей спортивных школ или представителей коллективов предприятий принимаются до 7 октября на электронную почту klb_apatity@mail.ru.

С программой соревнований, возрастными группами и дистанциями можно ознакомиться на официальной странице клуба любителей бега «Северное сияние».  

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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