В Апатитах состоится конкурс ледяных скульптур «Бешеная пила»

В эту пятницу, 12 февраля, в 15 часов на площади у кинотеатра «Полярный» в Апатитах состоится шоу-конкурс «Бешеная пила». За полтора часа на глазах у публики художники-скульпторы должны с помощью бензопил и других подручных инструментов вырезать из ледяных глыб оригинальные полутораметровые ледовые композиции.

В этом году конкурс приурочен ко Дню Святого Валентина, основной тематикой скульптур станет любовь. В состязании примут участие 5 команд по 2 человека.

«Скульпторы не только из Мурманской области, в Апатиты приедут участники из Рязани, Петрозаводска, Сургута и даже Хабаровска», – уточнили в комитете по туризму Мурманской области.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, шоу бесплатное, участников ждут памятные подарки. После конкурса ледяные фигуры останутся на площади города.