В Апатитах состоялась очередная встреча с владельцами гаражных строений по вопросам оформления прав в упрощенном порядке на гараж и земельный участок под ним

На этот раз специалисты межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области встретились с гражданами гаражного-строительного кооператива ГЭК №58, расположенного по ул. Козлова в Апатитах.

Как уже отмечалось, оформление прав на недвижимое имущество необходимо для того, чтобы стать полноправным хозяином имущества, в том числе, чтобы свободно распоряжаться имуществом: дарить, продавать, оставить своим детям наследство.

Гаражная амнистия распространяется на гаражные постройки, построенные до 30 декабря 2004 года – даты вступления в силу Градостроительного кодекса.

Пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области обращает внимание граждан на то, что оформить в собственность гараж и земельный участок под ним может каждый гражданин, если гараж соответствует критериям, установленным «гаражной амнистией». Ограничения, установленные пунктом 1 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации (однократность), на предоставление земельного участка в рамках Закона о гаражной амнистии не распространяются.

Гражданам подготовлены памятки с контактами организаций, куда необходимо обращаться, если утеряны документы о предоставлении земельного участка под строительство гаража либо у какого кадастрового инженера можно заказать технический или межевой план на объекты гаражного назначения.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.