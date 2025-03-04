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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 15:30

В Апатитах состоялась перекрёстная презентация «От Балтики до Арктики: встретимся на кухне»

В рамках нового авиарейса Калининград – Апатиты на территории базы отдыха «Кола спорт вилладж» в ресторане «Берег» состоялось гастрономическое мероприятие по обмену опытом рестораторов «От Балтики до Арктики: встретимся на кухне».

Шеф-повара Мурманской и Калининградской областей рассказали и продемонстрировали тонкости приготовления блюд, провели перекрёстную презентацию «От Балтики до Арктики: встретимся на кухне». В ходе мероприятия участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, провели презентацию событийно-гастрономических мероприятий Мурманской и Калининградской областей, а также состоялась анонсирование меню, готовящегося к запуску ресторана «Берег».

Команда рестораторов балтийской кухни была представлена следующими мастерами кулинарии: шеф повар ресторана «Штайдамм 99» Александр Коробков, шеф-повар ресторана «Облака» Вячеслав Вьюник, шеф-повар ресторана «Судак» Артём Шмыга. Арктическую кухню представил шеф-повар Сергей Балакшин.

Талантливые профессионалы объединились для того, чтобы создать уникальное меню, которое отражает лучшие традиции обеих кухонь. Каждый из них внес свою лепту в формирование гастрономического облика вечера, предложив посетителям блюда, которые удивляют своим вкусом и оригинальностью.

«Арктическая кухня и балтийская кухня – визитная карточка Мурманской и Калининградской областей, которая привлекает туристов. С каждым годом спрос на гастрономический туризм растёт. Благодаря кулинарным блюдам можно исследовать традиции региона через локальные продукты», – отметил и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» туристическая инфраструктура Мурманской области активно развивается. С каждым годом увеличивается число туристов, посещающих регион, что свидетельствует о повышении интереса к уникальным природным и культурным достопримечательностям области.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области,  регулярные рейсы крупнейшего российского авиаперевозчика по маршруту Калининград – Апатиты – Калининград осуществляется дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет 2 часа 55 минут.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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