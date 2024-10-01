В Апатитах состоялись соревнования Мурманской области по ездовому спорту

В Апатитах на территории туристической базы «Кола спорт вилладж» провели чемпионат и первенство Мурманской области по ездовому спорту. Стать частью соревнований решили 10 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, и Полярного. По бесснежным дисциплинам ездового спорта соревнования состоялись спустя 10 лет.

Первое место в дисциплине «кросс 1 собака» заняли Надежда Беляева, Дмитрий Зорин и Наталья Зорина. На втором месте Карина Громова, Максим Грачиков и Юлия Потапова. На третьем месте Дарья Гусарева, Денис Быковский и Тамара Грачикова.

В дисциплине «велосипед 1 собака» победили Юлия Потапова и Денис Быковский. Серебро завоевали Татьяна Тимофеева и Денис Степанов. Бронзовые призёры – Тамара Грачикова и Владимир Павлов.

В дисциплине «скутер 2 собаки» победу одержала Юлия Потапова. На втором месте Тамара Грачикова, на третьем – Татьяна Тимофеева.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования по ездовому спорту являются одними из самых ярких состязаний Полярной Олимпиады, создающие особую атмосферу единения с природой и любви к активному образу жизни. Уникальность данного вида спорта заключается в гармоничной командной работе между мастером упряжки и его гончими. Первый чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ездовому спорту принимал Кировск в апреле 2023 года. Тогда любовь к данному виду спорта объединила 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Карелии, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/