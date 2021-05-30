В Апатитах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню химика

29 мая в Апатитах торжественно отметили профессиональный праздник – День химика. От имени главы региона Андрея Чибиса работников горнохимической промышленности и гостей городского праздника поздравила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Вы вносите большой вклад в развитие нашей области. Кировский филиал АО «Апатит» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, своим трудом вы пополняете бюджет Мурманской области, за счет которого меняются города, строятся новые социальные объекты. Большое спасибо за вашу работу!», – отметила вице-губернатор.

Ольга Кузнецова вручила награды отличившимся работникам АО «Апатит»: Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игорю Юрьевичу Калашникову, а также Благодарность Губернатора Мурманской области Николаю Бучину и Александру Петрикову.

предприятия и профсоюзный комитет «ФосАгро-АПАТИТ» ежегодно присваивает звание «Лучший обогатитель». В 2021 году этой награды удостоен Дробильщик 6 разряда Иван Коржаков. Директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов вручил специалисту ключи от нового автомобиля Skoda Rapid.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после для гостей праздника был организован концерт. На сцене выступили популярная группа «А-Студио», а также кавер-группа «Москва» и трибьют-группа «Devotees».