ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От музыки, облегчающей боль, до слоников в позе эмбриона из войлокаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как развивать любовь... даже в браке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.21 09:30

В Апатитах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню химика

29 мая в Апатитах торжественно отметили профессиональный праздник – День химика. От имени главы региона Андрея Чибиса работников горнохимической промышленности и гостей городского праздника поздравила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Вы вносите большой вклад в развитие нашей области. Кировский филиал АО «Апатит» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, своим трудом вы пополняете бюджет Мурманской области, за счет которого меняются города, строятся новые социальные объекты. Большое спасибо за вашу работу!», – отметила вице-губернатор.

Ольга Кузнецова вручила награды отличившимся работникам АО «Апатит»: Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игорю Юрьевичу Калашникову, а также Благодарность Губернатора Мурманской области Николаю Бучину и Александру Петрикову.

предприятия и профсоюзный комитет «ФосАгро-АПАТИТ» ежегодно присваивает звание «Лучший обогатитель». В 2021 году этой награды удостоен Дробильщик 6 разряда Иван Коржаков. Директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов вручил специалисту ключи от нового автомобиля Skoda Rapid.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после для гостей праздника был организован концерт. На сцене выступили популярная группа «А-Студио», а также кавер-группа «Москва» и трибьют-группа «Devotees».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПочти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом-PRO ЖКХ (18+)Единая система диспетчеризации на котельных региона усилит контроль производственных процессов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика