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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 19:30

В Апатитах состоялось первенство Мурманской области по авиамодельному спорту в классе моделей S

Местом проведения состязаний стало поле в населённом пункте Тик-Губа. В чемпионате приняли участие порядка 20 спортсменов из Мурманска, Апатитов и Мурмашей.

Авиамоделисты соревновались по четырём классам: S-3-A (модели ракет на продолжительность полёта с парашютом), S-4-A (модели ракетных планеров на продолжительность полёта), S-6-A (модели ракет на продолжительность полёта с лентой) и S-9-A (модели ракет на продолжительность полёта с ротором).

Победителем первенства в классе S-3-A стала Кристина Зарецкая из Мурманска, второе место занял Артём Федоров из Апатитов, третье – Артём Филин из Мурмашей. Лучшим в классе S-6-A стал Тарас Лукьяненко из Мурманска, на вторую ступень пьедестал встал Мирон Коргуев из Апатитов, на третью – Сергей Герасим из Мурмашей.

Золотую медаль в классе S-4-A завоевал Виталий Браду из Апатитов, серебряную – Тимофей Желудков из Мурманска, бронзовую – Василий Измайлов из Мурманска.

В классе S-9-A первенствовал Тимофей Хардиков из Апатитов, второе место занял Пётр Федорин из Мурманска, третье – Виктор Глинцов из Мурманска.

Авиамодельный спорт — технический вид спорта, в рамках которого соревнуются в конструировании и изготовлении моделей летательных аппаратов и в управлении ими в полётах на скорость, дальность, продолжительность полёта и на высший пилотаж.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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