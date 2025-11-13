В Апатитах состоялось торжественное заседание Научного совета КНЦ РАН, посвящённое юбилейной дате

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, вице-спикер Думы Геннадий Степахно, председатель профильного комитета Алексей Гиляров, заместитель министра образования и науки Елена Зубрицкая, член президиума Российской академии наук академик Александр Глико, представители органов местного самоуправления и крупных промышленных предприятий региона.

- За этой датой – великая история заполярной науки, успехи и достижения, всемирно известные фундаментальные и прикладные исследования, упорный, самоотверженный труд многих поколений ученых, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. - Все эти годы Кольский научный центр неизменно придерживался главных принципов современной науки: тщательная подготовка, комплексный характер исследований, их эффективность и нацеленность на практический результат.

Парламентарий отметил большой вклад КНЦ РАН в становление и развитие Мурманской области, освоение богатейшей минерально-ресурсной базы Заполярья, пожелал учёным научной удачи, новых исследований, открытий, прорывов и достижений, осуществления самых смелых планов и вручил награды Мурманской областной Думы старшему научному сотруднику Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья Светлане Бастрыгиной, старшему научному сотруднику Института экономических проблем Анне Николаевой, старшему научному сотруднику Полярно-альпийского ботанического сада-института Михаилу Кожину, научному сотруднику центра коллективного пользования Института проблем промышленной экологии Севера Любови Кудрявцевой, инженеру группы травянистых растений Полярно-альпийского ботанического сада-института Маргарите Советовой, старшему научному сотрудника Института информатики и математического моделирования Сергею Яковлеву.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33394/