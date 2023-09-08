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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.23 14:30

В Апатитах состоялось заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов

Третье в этом году заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов состоялось в Апатитах. Место проведения выбрано не случайно – муниципалитет занял первое место в региональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» в 2023 году.

Участниками заседания стали министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, глава администрации города Николай Бова, глава Апатитов Светлана Кательникова, а также представители исполнительных органов власти и лидеры общественных объединений Мурманской области.

Предварял заседание осмотр объектов, на которых создаются условия доступности для граждан с инвалидностью. Среди наиболее значимых – спортивная школа «Олимп», на базе которой открыто пространство «СОПКИ.СПОРТ», физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль» и библиотека им. Л.А. Гладиной «Централизованной библиотечной системы г. Апатиты». Глава профильного ведомства отметил высокий уровень реализации работ, а также подчеркнул важность обеспечения доступности на объектах спортивного и культурного назначения.

«Сегодня мы увидели прекрасные элементы доступной среды во вновь открытом пространстве «СОПКИ.СПОРТ». Разве это не замечательно, что человек на инвалидной коляске может свободно попасть в спортивный зал, комфортно чувствовать себя во всех помещениях, включая раздевалку и душевые. Всё спроектировано так, чтобы он без посторонней помощи он мог воспользоваться всеми возможностями пространства наравне со всеми», – рассказал Сергей Мякишев.

Само заседание проходило в стенах библиотеки, не так давно распахнувшей двери после капитального ремонта. Темами заседания стали опыт муниципальных образований Мурманской области в сфере создания доступной среды для северян с инвалидностью, нововведения в порядок проведения регионального конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов», проблемы занятости и трудоустройства северян с инвалидностью. Отдельные вопросы были посвящены сфере здравоохранения и обеспечения граждан техническими средствами реабилитации.

Напомним, что в этом году второе месте регионального конкурса занял Мончегорск, а третье – Кольский район. Все три муниципальных образования получили дополнительные средства на реализацию представленных проектов. Так, на призовые средства в апатитских «СОПКАХ.СПОРТ» проведены ремонтные работы по созданию доступной среды. В Мончегорске приобретена ступенькоходная инвалидная коляска, установлен пандус в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», ведутся работы по ремонту входной группы и установке пандуса в ДОУ «Детский сад №8». В Кольском районе приобретен специальный автомобиль для перевозки маломобильных северян. Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, также в докладах были обозначены самые успешные практики по созданию доступной среды, реализуемые вне конкурса. В завершении встречи спикеры ответили на вопросы аудитории, а участники обменялись контактами для будущих совместных проектов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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