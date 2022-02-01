В Апатитах состоялся шоу-конкурс «Бешеная пила – 2022»

Шоу-конкурс ледовых скульптур «Бешеная пила – 2022» стал завершающим событием фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголёд». Мероприятие состоялось в Апатитах. В состязании приняли участие пять команд из разных регионов России, которым предстояло за 90 минут создать скульптуры из глыб льда.

По итогам конкурса первое место заняла сборная команда Елены Тимофеевой (Петрозаводск) и Ивана Локтюхина (Хабаровск – Кировск) со скульптурой «Вдоль по улице метелица метёт».

Второе место присуждено за работу «Ам!» дуэту Кирилла Баталова (Невьянск) и Матвея Ваваева (Екатеринбург).

Третье место завоевала сборная Никиты Слышалова (Кострома) и Кирилла Баира (Королёв) за изваяние «Бешеная гонка».

Вырезанные бензопилами скульптуры остаются в Апатитах украшением городской площади. Увидеть скульптуры можно рядом с кинотеатром «Полярный».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, шоу-конкурс «Бешеная пила» проходит при поддержке администрации города Апатиты, экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» (Кировск), Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова В.К.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437235/#&gid=1&pid=24