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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 17:30

В Апатитах состоялся Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+»

С 7 по 10 ноября он проходил на базе образовательных учреждений города. А в заключительный день - 11 ноября - в Апатитском городском Дворце культуры был организован научный праздник с обширной интерактивной программой.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Алексей Гиляров.

- Почти два десятилетия назад Московский университет стоял у истоков этой идеи — рассказывать людям о том, что такое наука сегодня, как она помогает делать лучше мир вокруг нас. Из небольшого внутриуниверситетского мероприятия проект вырос в масштабное движение, интерактивные форматы, в рамках которого привлекают людей по всей стране и даже в мире, - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что главной и основной аудиторией фестиваля являются дети и молодёжь.

- Прекрасно, что благодаря «Науке 0+» у подрастающего поколения есть возможность узнать о последних трендах в научном мире в простой и доступной форме, - сказал депутат. - И очень важно, что детям это интересно. Ведь именно от них зависит будущее нашей науки, а значит и будущее всей страны.

В рамках научного праздника в Апатитском городском Дворце культуры гости могли поучаствовать в практическом занятии с микроскопом и петрографической коллекцией шлифов, побывать на экспозиции «ИИ начинается здесь» и «Строительные материалы и изделия на основе минералов и техногенных отходов Мурманской области». Были организованы многочисленные мастер-классы: «Парикмахерское искусство», «Первые навыки вождения», «Гидро, пневмо-приводы», «Наука самоопределения», «Динамическая игрушка «Шагающий робот», «3D-иллюзия». Для всех желающих была предоставлена возможность определить профессиональный тип личности. Работала студия естествоиспытателей «Неньютоновская жидкость, или секреты растительного крахмала». Организован цикл практических занятий «Познай себя через эксперимент». И ряд других мероприятий.

В числе организаторов интерактивных площадок - Кольский научный центр Российской академии наук, Апатитский политехнический колледж, Кольский медицинский колледж, кировский филиал АО «Апатит», филиалы Мурманского арктического университета в Апатитах и Кировске, учреждения среднего и дошкольного образования.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28900/

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