В Апатитах состоялся юбилейный форум волонтёров «Пробуждение»

В Апатитах прошёл пятый ежегодный форум волонтёров «Пробуждение», приуроченный к юбилейному для города году. Мероприятие объединило добровольческие команды образовательных учреждений, и стало площадкой для обмена опытом, генерации идей и развития компетенций в сфере волонтёрства.

Основные площадки форума разместились в городском Дворце культуры и культурном центре «Библиотека имени Л.А. Гладиной». Организационную поддержку обеспечили волонтёры Молодёжного центра, выступившие в роли модераторов в формате «равный равному».

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в рамках программы участники прошли тренинг‑нетворкинг для укрепления командного взаимодействия; приняли участие в образовательных и креативных сессиях, посвящённых инструментам организации мероприятий; в командном формате разработали собственные проектные инициативы, готовые к дальнейшей реализации.

Особой частью программы стала отдельная секция для «Навигаторов детства» — муниципальной команды советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными движениями. Спикером мероприятия выступила Ирина Рынкевич из Петрозаводска, поделившаяся профессиональным опытом и практическими рекомендациями.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/534183/#&gid=1&pid=6