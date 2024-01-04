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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.24 13:00

В Апатитах сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия

В ходе проведения операции «Арсенал» сотрудникам МО МВД России «Апатитский» поступила оперативная информация о причастности ранее несудимого 55-летнего местного жителя к незаконному обороту оружия.

В рамках проверки поступившей информации полицейские провели обыск в гараже северянина, расположенного на улице Победы и обнаружили 22 предмета конструктивно схожих с составными частями оружия.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, изъятые предметы были направлены на исследование. Согласно заключению эксперта, предметы, представленные к исследованию, а именно: стебель затвора, курок затвора, соединительные планки, боевая личинка затвора, ударник затвора, были собраны к затвору к винтовкам. Собранный из деталей затвор относится к основным частям огнестрельного нарезного оружия и пригоден к использованию по целевому назначению при производстве выстрелов.

Сотрудникам полиции подозреваемый рассказал, что составные части оружия нашёл на территории города и в дальнейшем планировал использовать их в личных целях.

По данному факту дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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