В Апатитах запустили АЗС в арктическом стилеВМФ России начал плановые учения с участием более 20 тысяч человек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.24 10:15

В Апатитах совместно с Корпорацией развития Мурманской области запустили АЗС в арктическом стиле

В Апатитах на улице Московская, 1а открылся современный комплекс придорожного сервиса «Ивекта», реализованный компанией «Ивекта Групп» и Корпорацией развития Мурманской области. Это ещё один пример инвестиционного проекта, созданного не просто при поддержке регионального правительства, а совместно с ним. Объём софинансирования от региона составил почти 50% стоимости проекта.

«Это автозаправочный комплекс, который правительство Мурманской области реализует совместно с инвестором, в работе ещё несколько объектов. Мы видим, что в регионе уровень развития придорожной инфраструктуры начинает выходить на новый уровень, создана узнаваемая арктическая сеть АЗС. Важно, что благодаря реализации этих проектов не только создаются новые, но и возвращаются в инвестиционную деятельность, устаревшие объекты инфраструктуры, которые последнее время не использовались. Тем самым улучшается облик наших городов и качество жизни северян», – сказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В ходе реализации проекта в Апатитах была выполнена полная реконструкция старой АЗС, были прочищены топливные ёмкости и заменено топливораздаточное оборудование. На автозаправочном комплексе доступны все популярные виды автомобильного топлива, также в ближайшее время будет реализована возможность зарядки электромобилей. Кроме того, работает магазин и кафе с арктической кухней. Региональная Корпорация развития оказала всю необходимую поддержку при реализации проекта. К модернизации АЗС в Апатитах приступили в феврале 2024 года, работы по реконструкции заняли пять месяцев. Общий объём инвестиций составил порядка 23 миллионов рублей.

«Мы совместно с Корпорацией развития Мурманской области упорно шли к этой цели, вкладывая всю душу в наш проект. Особенно хотим отметить, что новая АЗС – результат масштабной реконструкции. Мы полностью обновили станцию, чтобы предложить сервис высочайшего качества, при этом мы особенно гордимся тем, что воплощаем в жизнь идею экологичности наших станций. Установка электрозарядных станций – это наш вклад в развитие «зелёной» инфраструктуры региона», — сказал сооснователь ООО «Ивекта Групп» Максим Белов.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, первая АЗС компании «Ивекта Групп» была открыта в Печенгском округе в 2022 году. Уже через год, осенью 2023 года, совместно с правительством Мурманской области - в селе Ловозеро в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, запустили ещё один комплекс. В планах – строительство ещё нескольких комплексов арктической сети – в Кировске и Териберке. Для реализации совместных проектов Корпорацией развития и инвестором создана совместная проектная компания «Атлас-Ловозеро», которая является резидентом АЗРФ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа. (12+)13:00«Черная месса». Художественный сериал (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников, — так поступает каждый пятый работодатель-PRO Валюту (16+)Рубль укрепляется на фоне жёсткой денежно-кредитной политики Банка России и несмотря на падение цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году в том числе в рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области будет обновлено 200 км инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика