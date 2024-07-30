В Апатитах совместно с Корпорацией развития Мурманской области запустили АЗС в арктическом стиле

В Апатитах на улице Московская, 1а открылся современный комплекс придорожного сервиса «Ивекта», реализованный компанией «Ивекта Групп» и Корпорацией развития Мурманской области. Это ещё один пример инвестиционного проекта, созданного не просто при поддержке регионального правительства, а совместно с ним. Объём софинансирования от региона составил почти 50% стоимости проекта.

«Это автозаправочный комплекс, который правительство Мурманской области реализует совместно с инвестором, в работе ещё несколько объектов. Мы видим, что в регионе уровень развития придорожной инфраструктуры начинает выходить на новый уровень, создана узнаваемая арктическая сеть АЗС. Важно, что благодаря реализации этих проектов не только создаются новые, но и возвращаются в инвестиционную деятельность, устаревшие объекты инфраструктуры, которые последнее время не использовались. Тем самым улучшается облик наших городов и качество жизни северян», – сказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В ходе реализации проекта в Апатитах была выполнена полная реконструкция старой АЗС, были прочищены топливные ёмкости и заменено топливораздаточное оборудование. На автозаправочном комплексе доступны все популярные виды автомобильного топлива, также в ближайшее время будет реализована возможность зарядки электромобилей. Кроме того, работает магазин и кафе с арктической кухней. Региональная Корпорация развития оказала всю необходимую поддержку при реализации проекта. К модернизации АЗС в Апатитах приступили в феврале 2024 года, работы по реконструкции заняли пять месяцев. Общий объём инвестиций составил порядка 23 миллионов рублей.

«Мы совместно с Корпорацией развития Мурманской области упорно шли к этой цели, вкладывая всю душу в наш проект. Особенно хотим отметить, что новая АЗС – результат масштабной реконструкции. Мы полностью обновили станцию, чтобы предложить сервис высочайшего качества, при этом мы особенно гордимся тем, что воплощаем в жизнь идею экологичности наших станций. Установка электрозарядных станций – это наш вклад в развитие «зелёной» инфраструктуры региона», — сказал сооснователь ООО «Ивекта Групп» Максим Белов.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, первая АЗС компании «Ивекта Групп» была открыта в Печенгском округе в 2022 году. Уже через год, осенью 2023 года, совместно с правительством Мурманской области - в селе Ловозеро в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, запустили ещё один комплекс. В планах – строительство ещё нескольких комплексов арктической сети – в Кировске и Териберке. Для реализации совместных проектов Корпорацией развития и инвестором создана совместная проектная компания «Атлас-Ловозеро», которая является резидентом АЗРФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/