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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.25 13:30

В Апатитах средний период трудоустройства составляет 85 дней

Отдел содействия трудоустройству граждан Апатитcкого кадрового центра ГОБУ ЦЗН Мурманской области подвёл итоги работы за январь 2025 года. В первый месяц нового года в центр поступило 86 заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 56 человек. Признано в установленном порядке безработными 14 северян.

По состоянию на 31 января 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,3%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 121 человек, в том числе 73 безработных граждан. Получают пособие по безработице 67 апатитчан.

За январь 2025 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 139 вакансий. На 31 января 2025 года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 332 вакантных мест. Коэффициент напряженности 0,36 (нагрузка на 1 вакансию.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сфере здравоохранения, научной и профессиональной сфере, в сфере образования, в обрабатывающем производстве. Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - подсобный рабочий, монтёр пути, слесарь-ремонтник, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий; служащие - мастер, преподаватель, медицинская сестра.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит гардеробщиков, кладовщиков, поваров, подсобных рабочих, уборщиц, администраторов, менеджеров, специалистов по кадрам.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием в поиске работы составляет 47%.

С начала года были трудоустроены 22 человека, или 38% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроены 3 несовершеннолетних, 1 граждан с инвалидностью, 1 гражданин предпенсионного возраста.

Средний период трудоустройства составил 85 дней. Средний период безработицы 84 дня.

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