Сегодня в Апатитах стартуют «Большие лыжные гонки», в рамках которых пройдут всероссийские соревнования памяти Владимира Беляева, Первенство и Чемпионат России по лыжным гонкам.

Соревнования будут проводиться на лыжном стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» до 15 апреля.

12 апреля стартуют всероссийские соревнования памяти Владимира Беляева. На старт выйдут женщины на дистанцию 5 км и мужчины, которым предстоит преодолеть 10 км.

Первенство России по лыжным гонкам среди юниорок будет проводиться 13 апреля. Лыжниц ждёт масс-старт свободным стилем. Им необходимо пройти три десятикилометровых круга, каждый из которых состоит из двух дистанций по 5 км. Церемония награждения состоится в 13.30.

Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин пройдёт 15 апреля. Участницам также предстоит соревноваться в масс-старте свободным стилем только уже на дистанцию 50 км. Церемония награждения состоится в 14.30.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, открытие всероссийских соревнований в Апатитах пройдёт во Дворце культуры сегодня в 17.00. В качестве почётного гостя на апатитских лыжных стартах будет традиционно присутствовать чемпионка XI Олимпийских игр Любовь Мухачева.

Фото: https://gov-murman.ru